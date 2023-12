Kaardimaksete statistika: millistes riikides Eesti inimesed enim ostlevad?

Naaberriikides on Eesti populaarsus reisisihtkohana väga erinev – Lätis on Eestis tehtud ostud seitsmendal kohal, Leedus on Eestis tehtud ostud aga 22. kohal. Eesti inimeste jaoks on Läti populaarsuselt kolmas ostukoht, Leedu 13. kohal.

Citadele’i jaepanganduse juht Marina Hakiainen märgib, et Eesti inimestele on südamesse pugenud lõunasse jäävad lähiriigid. „Eestlaste jaoks on Läti alati populaarne sihtpaik olnud, kuid on näha, et aastaga on ostukohtade vaatest enim populaarsust kasvatanud Leedu ja Poola ning enim populaarust on kaotanud Rootsi ja Taani. Lõuna-Euroopa populaarsete puhkuspaikade osas muutust pole toimunud. On näha, et keerulisemaks muutunud majandusolukorrast tulenevalt valitakse lühemateks puhkusteks taskukohasemaid sihtkohti, kuid pikematelt puhkusereisidelt kokku ei hoita,“ ütleb Hakiainen.