Eesti Panga prognoosimeeskonna juhi Rasmus Kattai sõnul on viimaseks Keskpanga sõnumiks, et inflatsioon on aeglustumas kiiremas tempos ning on seotud energia hindadega.

Kattai tõdes, et Eesti majanduses on viletsam seis, kui varasemalt prognoositi septembris. Kõige enam kannatada saanud valdkond majanduses on ekspordisektor, tõi Kattai välja. Seda põhjusel, et lähiriigid, mis on Eesti peamised eksportturud, on majanduslanguses. Samal ajal on aga Euroopa majandus tervikuna paremas seisus.