Uuring kinnitab: Decathloni tooteid müüakse jätkuvalt Venemaal

Euronewsi teatel on Prantsusmaalt pärit spordi- ja vabaajakaupade kontsern Decathlon on jätkuvalt tarninud rõivaid oma Venemaa ostjale, eelkõige Dubais asuva varifirma kaudu, selgub teisipäeval avaldatud uurimusest.

Venemaa sissetung Ukrainasse 24. veebruaril 2022 vallandas ulatuslikud sanktsioonid ja välisriikide ettevõtete väljarände agressorriigist. Eelkõige on Euroopas keelatud relvade, luksuskaupade ja toodete eksport, mis võiksid aidata tugevdada Venemaa tööstusvõimekust. Spordikaupu need meetmed ei mõjuta.

Mulliez’i kontsern, kellele kuulub Decathlon, on üks väheseid Prantsuse ettevõtteid, kes on säilitanud oma tegevuse Venemaal. Eelkõige tegutseb seal kontserni kuuluv toidukauplus Auchan, mis saab sealt üle 10% oma müügist.

Disclose ütleb, et on näinud dokumente, mis näitavad, et kontsern tellis kiiremas korras kaupu oma Aasia tarnijatelt. Vältimaks saadetiste kinnipidamist tollis, tegi ostutehingu Decathloni Singapuris asuv tütarettevõte ja edastas need Dubai kaudu.