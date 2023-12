Eesti suurima puithoone ehitus saab alguse juba jaanuaris

„Oleme uue Loodusmuuseumi nimel töötanud üle kümne aasta ja meil on siiralt hea meel, et see projekt on lõpuks ka teoks saamas. Meie siht on saada Põhjamaade moodsaimaks loodusmuuseumiks, keskkonnahariduse kompetentsikeskuseks ja kogukonnakeskuseks, mida külastab aastas veerand miljonit inimest,“ ütles Eesti loodusmuuseumi direktor Heidi Jõks.