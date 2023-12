Kõigile tuntud MP3-formaadi või tänapäeval igas autos kasutusel oleva turvapadja ei ole välja mõelnud ettevõtted. Need on Saksa rakendusuuringute keskuse töö vili, mis anti hiljem ettevõtete käsutusse. Sellised rakendusuuringute keskused on igas edukas Euroopa riigis. Eestis seni ei olnud.