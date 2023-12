Nordica ostuhuviliste ring on suurenenud. Müügiprotsess jätkub lähiajal

AS Nordic Aviation Group võib minna müügiks nii tervenisti kui ka osaliselt. Hetkel on valitsus otsustanud selles küsimuses jätta kaardid avatuks. Kliimaministeeriumi asekantsleri Sander Salmu sõnul on ostjate seas olnud huvi mõlema variandi vastu. „Huvilised on erineva nägemusega olnud,“ märgib ta.

Täna ollakse müügiprotsessis lõpetamas müügipartneri otsinguid. Müügiprotseduuriga jätkatakse detailsemalt kas selle aasta lõpus või uue aasta alguses. Salmu sõnul on huvilistega viimase paari kuu jooksul kontaktid loodud, toimunud on üldised arutelud, andmeruumi ettevalmistused ning andmete kätte andmine toimub lähiajal. Lõplikku müügi toimumise aega on Salmu sõnul veel vara öelda.

Palgati abi ning korraldati erikontroll

Augusti alguses teatas Nordic Aviation Group AS, et ettevõtte seisund on drastiliselt halvenenud ning kulud ületavad tulusid märkimisväärselt. Samal ajal teatas kliimaminister Kristen Michal, et ettevõttes viiakse läbi erikontroll. Erikontrolli lõpparuanne valmib veebruari lõpuks ning see kajastab riigiabi taotlemisel esitatud äriplaani rakendamist (Nordica sai 2020. aastal riigilt 22 miljonit eurot ja ka võimaluse laenata Kredexilt kaheksa miljonit eurot lisaks) ning alates 2020. aastast tehtud juhatuse ja nõukogu juhtimisotsuste mõju firma käekäigule.

Novembri alguses teatas AS Nordic Aviation Group, et üheksa kuuga oli nende konsolideeritud puhaskahjum 11,9 miljonit eurot. Kusjuures veel 2022. aasta samal perioodil oli puhaskasum 1,8 miljonit. Ettevõte andis teada, et kasumlikkust üritatakse taastada strateegilise ärimudeli analüüsiga ning palgatud on ettevõtte nõustamiseks rahvusvahelise lennunduskonsultatsiooni meeskond Knighthood Global Ltd, kuid juba siis levis arvamus, et lennufirma läheb müügiks.