Swedbanki analüütik: Balti börsi ettevõtete kasumlikkust mõjutasid neli tegurit

Uus aasta toob leevendust

Swedbanki analüütikud on lootusrikkad ka energiasektori suhtes, mis sai tänavu ajaloolisest keskmisest ligi kaks korda kõrgemate energiahindade kiuste tugevalt kannatada. Nii prognoosivad analüütikud, et Ignitist saadab edu tänu integreeritud ärimudelile (võime teenida atraktiivset elektrihinda tänu sisemistele elektrienergia ostulepingutele), mis võimaldab ettevõttel saavutada aastatel 2023–2025 omakapitali tootlus ligi 8%. Lisaks oodatakse, et Enefit Green ületaks ettevõtet tabanud tagasilöögid ja naaseks kasumlikuma energiamüügi juurde, mis tagaks ligi 8%-lise keskmise omakapitali tootluse. Mõlemal ettevõttel pole selline tasuvusmäär sugugi väike saavutus, kuna omakapitali tootlust mõjutavad mahukad investeeringud roheenergia tootmisvõimsustesse.

Balti turg – targa aktsiavalija mängumaa

OMX Balti indeks on aasta algusest tõusnud ligi 4% võrreldes eelmise aasta 12%-lise langusega. Swedbanki kaetavate ettevõtete oodatav hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe (P/B) on 1,3-kordne, mis vastab ka sama näitaja kümne aasta keskmisele. Vastukaaluks on selle aasta oodatav mediaan ROE 11,5% ning 2024. aastal 12,1%. 2023. aasta dividendide mediaantootlus on ootuste kohaselt tugev 5,4%, mis on samuti ajaloolise keskmise lähedane väärtus. Nii usuvad analüütikud, et üldine turuhinnang on ajalooliste näitajatega kooskõlas. Samas väidetakse, et tegureid on rohkem, kui esmapilgul tundub.