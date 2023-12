Anomaalia. Neste Pirita tanklas erineb bensiini hinnastamine suuresti teistest tanklatest

Delfi Ärilehe poole pöördus lugeja, kes on Pirita Neste bensiinijaama hinnastamise üle segaduses. Nimelt maksab seal 98 bensiin 1,659 eurot liitri kohta.

Teistes Neste bensiinijaamades müüakse aga selle sama hinnaga 95 bensiini. Fotolt on näha, et 95 bensiin maksab Lasnamäe tanklas 1,659 eurot liitri kohta ehk sama, mis Pirital 98 bensiin.

„Tõsi on, et Neste Pirita jaamas on bensiin 98 müügil odavama hinnaga, ehk hinnaga mis teistes jaamades maksab 95 bensiin,“ ütles Neste turundusjuht Risto Sülluste.