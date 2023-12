Balti tippjuhtide palgauuring. Ühes riigis makstakse juhtidele märkimisväärselt enam

Juhatuse esimeeste ehk tegevjuhtide igakuine keskmine brutopalk oli 2023. aastal suurim Leedus – 10 309 eurot. Eestis teenisid organisatsioonide juhid keskmiselt 8 884 eurot ja Lätis 8 132 eurot. Teiste juhatuse liikmete igakuised brutopalgad on Leedus keskmiselt 8 815 eurot, Eestis 7 207 eurot ja Lätis 6 608 eurot. „Nende numbrite juurde on aga oluline teada, et Leedus on sotsiaalmaks brutopalga osa. Kui rääkida netosummadest, mis laekuvad juhi kontole pärast maksude mahavõtmist, on Eesti juhi netopalga number kõige suurem. Sama olukord on ka teiste ametikohtade puhul: Baltikumis on Eesti kõige kõrgema palgatasemega riik,“ selgitas Figure Baltic Advisory juhtivanalüütik Ilmar Põhjala.