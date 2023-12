Eelmisel aastal erakordselt kõvasti puusse pannud Wall Streeti pangad läksid ennustustega taas alt

Aasta tagasi prognoosisid investeerimisstrateegid , et USA suurindeks S&P 500 võiks 2023. aasta lõpetada 4031 punkti peal, mis tähendanuks umbes 5% tõusu. Kõige optimistlikum oli Deutsche Banki strateeg Binky Chadha, kes arvas, et indeks lõpetab 4500 punkti peal, ning kõige karusem oli BNP Paribase Greg Boutle, kes ennustas suurt langust ja 3400 punkti.

Tegelikult on S&P 500 rallinud märksa jõulisemalt ja jõudnud rekordtaseme lähedale. S&P 500 lõpetas reedese kauplemispäeva – kui aasta lõpuni oli jäänud neli kauplemispäeva – 4754,6 punkti juures, mis tähendab, et aasta algusest on indeks tõusnud ligi veerandi võrra. Aasta varem läksid ennustused samamoodi mööda: ennustuste vahemik oli 4400–5300, kuid tegelik tulemus oli 3839,5 punkti. Tol ajal tõid kehva tulemuse nii Ukraina sõda kui ka ootamatult kiirelt tõusnud intressid.