Ootamatu. Apple peatab vaid päevad enne jõule oma suurimal turul uusimate nutikellade müügi

USA meditsiinitehnoloogia ettevõte Masimo kaebas Apple’i kohtusse, väites, et Cupertinos, Californias asuv tehnoloogiagigant rikub tema patente, mis on seotud vere hapniku mõõtmisega. See on Apple Watchi funktsioon, mis võeti kasutusele 2020. aastal Series 6 mudeliga ja mis ütleb, kui palju on veres hapnikku. Kohtuvaidlus lõppes otsuseta, kuid komisjon ütles 26. oktoobril siiski, et Apple on eksinud ja kinnitas nii USAsse impordi- kui ka müügikeelu. Selle otsusega algas 60-päevane ülevaatuse periood, mille jooksul Valge Maja võib otsuse vastu veto panna. Seda aga ei juhtunud ning Valge Maja avaldus saatis küsimuse edasi menetlemiseks USA kaubandusesindajale.