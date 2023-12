„Arvan, et pigem hinnad püsivad järgmise aasta esimeses pooles enamvähem paar protsenti siia-sinna kõikudes, ja pakuks, et järgmise aasta neljandas kvartalis on samaväärne korter tehingus kõrgema hinnaga kui tänavu neljandas kvartalis,“ ütles kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark.