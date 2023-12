ARVAMUS | Kas netflixilikul ärimudelil oleks tulevikku ka finantseerimisvaldkonnas?

Üks osa kontaktivabast eluviisist ja seda edendavast ärimudelist on tellimuspõhisus. Paljud ettevõtted seisavad täna tarbijate käitumismustreid jälgides silmitsi keerulise küsimusega – kas jätkata toodete ja teenuste müümisel kasutuspõhise hinnakujundusega, kus klient maksab iga kasutatud ühiku või kasutuskorra eest, või minna üle tellimuspõhisele ärimudelile, kus teenus on alati saadaval? Mõlemal ärimudelil on oma plussid ja miinused ning konkurentsi kasvades on oluline mõista, milline neist võiks olla tulevikus domineerivam.

Tellimuspõhine ehk subscription-based ärimudel võimaldab ettevõttel luua pikaajalisi kliendisuhteid ja tagada stabiilne sissetulek. Mudel on leidnud kasutust mitmes ärivaldkonnas, seda pakuvad nii Microsoft, Spotify, Netflix, ka Wolt Plus. On tõenäoliselt vaid aja küsimus, millal ka Bolt oma teenused ühtse kuumakse alla viib – kui sobiv rendiauto on liiga kaugel, haarad tänavanurgalt autoni jõudmiseks tõuksi ning ei pea eraldi tasumisega vaeva nägema, kõik on ühe kuumakse sees.

Esimesed katsetused

Kas ja millal võiks tellimuspõhisus laieneda finantsteenustele? Subscription-based ärimudelit ei kohta finantsturul just sageli, siiski on esimesed katsetused maailmas juba tehtud. Üks näide on FloatMe, mis pakub igakuise kuutasu eest tarbijatele juurdepääsu lühiajalistele laenudele. Kuigi see ei ole puhtakujuline subscription-based ärimudel, võimaldab see kasutajatel omada püsivat ligipääsu krediidile.