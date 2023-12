Ettevõtja kiidab rahandusministri plaani: see on jäätunud dogmadest välja tulemine

Ettevõtja ja Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits ütleb, et Mart Võrklaeva välja käidud 400 miljoni euro laenamise idee on tervitatav ning seda isegi jooksvate kulude katteks. Käimas on viieaastane püksirihma pingutamine ning uusi makse oleks väga valus taluda.