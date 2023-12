Kliendid on hädas Selveri mittetöötavate pultidega. Poe sõnul suuri probleeme olla ei tohiks

Delfi Ärileheni on viimasel ajal jõudnud mitme inimese mure – Selveri pultidega on probleeme rohkem kui tavaliselt. Näiteks pult kas lihtsalt ei skänni tooteid või siis kaob keset ostlemist sel üldse pilt eest, nagu oleks aku järsku tühjaks saanud. „Kas äkki hakkab teatud partii otsi andma?“ soovis üks Selveri klient teada saada.

Selveri kommunikatsioonijuht Mariann Järvela kinnitab, et pultidega suuri probleeme olla ei tohiks. „Selveri ostupulte kaugmonitoorib meie koostööpartner pidevalt. Juhul kui puldiga on probleem, siis viiakse see müügisaalist ära parandusse,“ sõnab ta. Kuna puldid on ühendatud WiFi-võrku, siis mõnikord on puldi mittetöötamises süüdi hoopis võrguprobleemid.