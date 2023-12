SEB pank tegutseb jätkuvalt Venemaal

Lisainfona on välja toodud, et praeguste tingimuste juures ei ole SEB-l võimalik või sobilik idanaabri juures tegevust jätkata ning seetõttu on pank seda asunud vähendama. SEB on viimane Eestis tegutsev pank, kellel on Venemaal kontor avatud, kuid panga teenuseid ei saa Venemaal äri tegemiseks kasutada.

Panga turunduse- ja kommunikatsioonijuht Silver Vohu sõnul on grupp tegevusi Venemaal lõpetamas ning eesmärk on need täielikult lõpetada. Vohu sõnul on pangal kontor Peterburis alles selleks, et aidata oma vähestel klientidel Vene turult väljuda. Lisaks kinnitab ettevõte oma ametlikus selgituses, et panga tegevus agressorriigis keskendub üksnes Põhjamaade, Saksamaa ja Suurbritannia äriklientide riigis tegutsevate tütarettevõtete toetamisele ning SEB-l ei ole olnud kohalikele suunatud äritegevust. Panga esindaja sõnul on laenuportfell nullis, uusi laene pank välja ei anna ning vanad laenud on klientide poolt täielikult tagasi makstud.