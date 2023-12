Kiirlaenukontor sai finantsinspektsioonilt trahvi, kuna jättis aruanded esitamata

Invest in OÜ peab seaduse kohaselt esitama finantsinspektsioonile järelevalveks vajalikud aruanded ühe kuu jooksul pärast aruandeperioodi lõppu. Kuna Invest in OÜ seda kohustust pooleteise aasta jooksul oluliselt rikkus, pani ta krediidiandjate ja -vahendajate seaduse § 96 lõike 2 kohaselt toime väärteo ja peab maksma trahvi 16 000 eurot.

Invest in OÜ võib otsuse vaidlustada seaduses sätestatud korras.

Auto- ja hüpoteeklaen

Invest in OÜ asutati 2011. aastal ja selle põhitegevusala on laenuandmine. Ettevõttele kuuluvad sellised veebilehed nagu www.kiirautolaen.ee ja www.hupoteeklaen.ee.

Ettevõtte juhatuse liikmed on Dmitri Tšistjakov ja Mihhail Tšistjakov.

Invest in OÜ 2022. majandusaasta aruandes on kirjas, et ettevõte annab hüpoteegiga tagatud ja sõidukite tagatisel laenu. 2023. aasta eesmärk olevat suurendada laenuportfelli läbi uute klientide ja projektide kaasamise.