PUUST JA PUNASEKS | 18 000 eurot kuus tiksub, aga miks ettevõtjad ning juristid eelnõuga rahul ei ole?

Täpsemalt on muutmisel konkurentsiseadus ja sellega seonduvad seadused. Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2018. aasta 11. detsembri direktiiv (EL) 2019/1, mille eesmärk on anda liikmesriikide konkurentsiasutustele volitused, et tulemuslikumalt tagada konkurentsinormide täitmine ja et tagada siseturu nõuetekohane toimimine (nn ECN+ direktiiv).