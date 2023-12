Võrdlesime sama kaubamärgi tooteid, et võrdlus oleks võimalikult täpne. Osades poodides polnud aga täpselt õiget kaubamärgi toodet müügil, seega asendasime selle kõige sarnasema tootega, mis poe valikus oli.

Lisaks tasub märkida, et punasega on tabelis välja toodud soodushinnad. Kuna enne jõule teevad enamik poode jõulukaupadele sooduspakkumisi, siis ei puudunud need ka meie ostukorvist.