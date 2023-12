SELGITUS | Miks maksab uus iPhone Euroopas märkimisväärselt rohkem kui USAs?

Euroopa kauplustes on iPhone’i hind riigiti erinev, kuid enamasti on see oluliselt kõrgem kui USAs. Prantsusmaal algab iPhone 15 Pro Maxi hind 1479 eurost, Saksamaal on see 1449 eurot ja Itaalias tuleb telefoni eest välja käia 1489 eurot. Eesti iDealis algab hind näiteks 1489 eurost.