Swedbank on tugiostudena soetanud ligi 300 000 euro eest Infortari aktsiaid

Täpsemalt pakub Swedbank Infortarile IPO korraldamise osana turu stabiliseerimise teenust, mis tähendab, et Swedbankil on õigus omandada börsi kaudu või ka börsiväliselt kuni 180 000 aktsiat. Eesmärk on stabiliseerida börsihinda kõrgemal tasemel kui see oleks ilma sellise tegevuseta. Stabiliseerimistehinguid võib teha ainult hinnaga, mis ei ületa pakkumishinda ehk 26 eurot.