Asjatundjaid paneb laenuplaan nurruma, aga 400 miljonist ei pruugi piisata

Eesti Panga prognoos pani rahandusminister Mart Võrklaeva varasemaga võrreldes vastuvoolu ujuma. Kui Reformierakond on varem laenuraha kartnud kui arahnofoob ämblikke, siis nüüd on nad aru saanud, et laenukoormuse kasv teeks majandusele liialt haiget. Kui poliitikute seas tekitas toimuv pigem halbu emotsioone, siis ökonomistid ja ettevõtjad kiidavad laenamisele takka. Küsimus on üksnes selles, mida laenurahaga teha.