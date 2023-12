Bolti konkurendid raskustes, üks läheb saneerimisele

Bird Global oli esimene ettevõte, mis omal ajal elektritõukerattaid rentima hakkas ja need esmalt Los Angelese tänavatele tõi. Pärast seda on toimunud tõeline plahvatus, mis on täitnud linnad tõukeratastega, aga toonud kaasa ka renditõukerataste keelu. Nüüd on nad Floridas sisse andnud pankrotiavalduse.