Selgusid Eesti ihaldusväärseimad tööandjad. Palk ei olegi enam paljude töötajate jaoks olulisim

CVKeskus.ee poolt juba kaheteistkümnendat järjestikust aastat korraldatud uuringus valisid töövõtjad 2023. aasta Eesti ihaldusväärseimaks tööandjaks LHV Panga, kes haaras esikoha teist järjestikust aastat. Teise koha ihaldusväärseimate tööandjate pingereas haaras tänavu Swedbank ja kolmandaks kerkis Telia Eesti.

Kümne kõige ihaldusväärsema tööandja sekka valiti ka Elisa Eesti, Eesti Energia, Wise, Bolt Technology, Pipedrive, Tallink ja Enefit Green.

Koha ihaldusväärseimate tööandjate seas saavutasid veel Playtech Estonia, Tele2 Eesti, Microsoft, Milrem, Nortal, Coop Pank, SEB Pank, Helmes, ABB ning Tallinna Lennujaam, kes töövõtjate tagasiside põhjal pääsesid kõik kahekümne ihaldusväärse tööandja sekka.

Eelmise aastaga võrreldes olid uued tulijad tänavu Eesti ihaldusväärseimate tööandjate seas Coop Pank (16.), Helmes (18.), ABB (19.) ja Tallinna Lennujaam (20.). Suurima tõusu tegid pingereas Enefit Green (+6), Tele2 Eesti (+5), Eesti Energia (+5), Swedbank (+4) ja Tallink (+4).

Mis teeb tööandja ihaldusväärseks?

Uuringus osalejatel paluti valida 27 suvalises järjekorras oleva omaduse seast kuni 3, mis peavad suurepärasel tööandjal kindlasti olemas olema.

„Kui eelmistel aastatel on kõige olulisem omadus olnud hea töötasu, siis tänavu pidasid vastajad esimest korda uuringu ajaloos paindlikku töökorraldust palgast tähtsamaks,“ tõi uuringust esile CVKeskus.ee värbamisagentuuri juht Grete Adler, kes lisas, et ootuspäraselt on paindlik töökorraldus (sh kaugtöö võimalus) olulisem kontoritöötajate seas.

„Teenindus- ja müügitöötajate ning oskustöötajate sõnul on endiselt ihaldusväärseima tööandja peamine omadus see, et seal makstakse head töötasu,“ lisas Adler.

Lisaks tõi iga neljas vastaja uuringus välja, et ihaldusväärsed tööandjad pakuvad töötajatele ka häid arenguvõimalusi ning iga viienda vastaja sõnul paindlikku tööaega ehk vabadust ise oma tööaega planeerida.