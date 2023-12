Linnamäe müüb osaluse Leedu ettevõttes

15min juht Tomas Balžekas märkis omalt poolt, et tehing on osa suuremast visioonist. „2021. aastal tagasipöördumine ettevõttesse, mille mina ja mu sõbrad asutasime, on seotud suuremate ambitsioonidega. Konkurentsidest kiirmini kasvamiseks ostke teisi ettevõtteid, ühendage meediaturg ja moodustage tugev Leedu meediakontsern - see on osa minu visioonist. Tunnen, et olen pärast pikka teekonda tagasi koju jõudnud ja valmis oma käised veel rohkem üles käärima,“ rääkis ta Leedu Delfile .

„Usume partneritega, et meedia on väga kohalik äri. Selle läbipaistvus ja jätkusuutlikkus on ühiskonna jaoks väga oluline ning usume, et ettevõtte juhtimine nõuab kõrgeid väärtuseid ja ideaale. See on suur vastutus“, märgib Balžekas. „Usume, et üheskoos suudame oma digitoodete tellimust hästi arendada ning see äri pole mitte ainult mõttekas, vaid ka pikemas perspektiivis stabiilne.“