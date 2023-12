Jõulud majanduslanguses. Pidu jätkub sama hooga

Viis aastat hiljem on meil majanduslangus. SEB uurib oma küsitluses, kui palju kaalutakse praeguses majanduslanguses jõulukinkidele kulutada. Üks majanduslangus meilt jõule ei võta – Eesti inimesed jõuludelt kokku ei hoia ja kaks kolmandiku eestimaalasi plaanib ka tänavu kulutada jõulukingitustele kuni 200 eurot. SEB tõdebki oma uuringutulemuste kokkuvõttes, et jõulukinkideks kuluv summa on aasta-aastalt üsna muutumatu. Seekordses uuringus vastavad vähemalt pooled, et kingitusteks kuluv summa on samas suurusjärgus mullusega. Oleneb muidugi ka perekondade jõulutraditsioonidest – jõulukinke tehakse pigem ainult lastele ja järjest harvemini samaväärselt ka täiskasvanutele.