Elektriehitust toetas mullu rohepööre. Väljakutseid aga jagub

Kutsar nentis, et tulevikku vaates on Connecto portfell tugev, ent murekohaks on valdkonna spetsialistide puudus ja kehv võrguühendus naaberriikidega. „Kui Eestist pole võimalik elektrit eksportida, siis vähendab see investorite indu siia investeerida. Riik peaks välja töötama lahenduse, kuidas me riigina ja kodanikena saaksime maksimaalselt kasu meie tuuleenergia ja päikeseparkide poolt toodetud energia müügist, ilma et me Eesti kodanikena kõike seda kinni ei maksaks,“ ütles Kutsar.

Elektrikaablite tootja Prysmian Group Baltics AS juhatuse esimees Tarvo Leppik tõi välja, et hoolimata sellest, et eelmise aasta Ukraina kriis tõi kaasa nii hinnatõusu, tarnijate vahetuse kui ka klientide paanika, saadi väljakutsetega hästi hakkama ning tänu sellele jõudsid nendeni ka mitmed konkurentide kliendid. Uued väljakutsed on tema sõnul seotud ehitusturu kukkumisega, kuid siiski näeb ka valdkonna tulevikku pigem helgena. „Tegutseme heas segmendis. Käimas on üleilmne rohepööre, soovime saada energiasõltumatuks – ehitatakse järjest enam tuule- ja päikeseparke, alanud on elektriautode laadimistaristu väljaehitamine. Mõneti tänu kriisidele on nüüd taibatud, kuivõrd oluline on energeetika valdkonna arendamine ning tänu sellele on täna sektoris ka oluliselt rohkem investeerinuid kui varem,“ lausus Leppik.