FOTO | Ettevaatust! Bolt Foodi nime all levib petuskeem

Bolt Foodi nime all leviv reklaam suunab boltfood.store lehele, mis näib esmapilgul olevalt justkui Bolt, kus saab tellida toidu veebist ilma äppi kasutamata. Aadressiribale kirjutades veebiaadressi leht ei avane. Samas reklaamile klikkides aadress toimib.

Bolt Food Eesti juht Jaagup Jalakas selgitas, et Facebookis ja Instagramis on levimas Bolt Foodi logoga reklaamid, mis lubavad veebibrauserist tellides saada 6 eurot soodustust.

„Tegemist on pettusega, palume mitte reklaamidele klikkida ega isiku- ja krediitkaardi andmeid jagada. Bolt Foodil ei ole täna veebibrauserist toidu tellimise võimalust ning tegemist on pettusega,“ kinnitas Jalakas. Klientidel, kes on pettuse ohvriks langenud, soovitatakse pöörduda oma panga poole ning ka politseisse.