OECD uuring: eestlased on maailma parimad arvete maksjad

Rahandusministri Mart Võrklaeva sõnul on Eesti rahateadmiste poolest eesrindlik. „Oleme kogu maailmas finantsteadmistelt esikolmikus, meist tahapoole jäävad näiteks Soome, Rootsi, Läti ja Leedu,“ rääkis ta. „Siin tuleb tunnustada valdkonna edendajaid ja finantseksperte, kes on tarkuse jagamise oma südameasjaks võtnud. Mida rahatargemad on riigi kodanikud, seda kindlam on meie inimeste ja riigi tulevik,“ märkis minister.

Uuringust selgub aga, et rohkem on vaja panustada käitumismustrite muutmisse, kuna Eesti finantskäitumine on kolme aastaga langenud 13. kohalt 23. kohale. „Headest teadmistest üksi on vähe kasu, kui neid igapäevaselt rahade haldamisel ei rakenda. Siin saab riik suurendada inimeste usaldust, tõsta teadlikkust pensionisammastest ja teistest pikaaegsetest investeerimisvahenditest,“ ütles Võrklaev. Näiteks soovitab minister neil, kel III pensionisammas puudu, see veel enne aasta lõppu avada. „Praegu on sobivaim aeg, kuna riik soodustab raha kasvamist omalt poolt. Kui veel enne 27. detsembrit teha sissemakse, on 20% tootlust kohe garanteeritud, kuna kevadel saab summalt deklaratsiooniga tulumaksu osa tagasi. See on igati hea algus pikemaks plaaniks ja tuleviku kindlustamiseks.“

Rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaatori Marge Aasalaidi kinnitusel on Eesti inimesed igapäevastes rahaasjades igati kohusetundlikud. „Uuring näitab, et eestlasel on arved alati õigeaegselt makstud – selles oleme maailma parimad. Samuti säästetakse raha reisimiseks või kodulaenu sissemakseks, aga mis puudub, on pikem ettevaade ja see on peamine tegur, mis käitumise tulemuse alla toob. Näiteks pensionieaks enamasti plaane tehtud ei ole,“ tõi ta välja.

Finantskäitumise all peetakse silmas säästmist, pikaajalist planeerimist ja rahaasjade kontrollimist. Viimati viis OECD võrdlusuuringu läbi 2020. aastal, sealt alates on Eesti finantskäitumises langenud 10 koha võrra.