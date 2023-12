Eestlaste seas aina tuntust koguva platvormi kasutajad riskivad sunniviisilise tööjõu toetamisega

Hiina rakendust, mis on populaarne oma ülisoodsate hindadega riiete, mänguasjade ja vidinate poolest, kogub aina järjest üle maailma tuntust. Temu rakendust laaditi Ühendkuningriigis 2023. aastal alla üle 19 miljoni korda.

ÜK välisasjade erikomisjoni juht Alicia Kearns ütles BBC-le, et ta on mures Temu populaarsuse tõusu ja sellega kaasnevate ohtude päras.

Temu väitis, et nad keelavad rangelt sunniviisilise või lapstööjõu kasutamise.

Ettevõte tegi avalduse alles pärast seda, kui USA valitsuse uurimine leidis, et on äärmiselt suur oht, et Temu kaudu müüdavad tooted võivad olla valmistatud sunniviisilise tööjõu abil.