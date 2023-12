Ekspert: ärikinnisvara üüriturul käib verine võitlus

Ärikinnisvaras, seda ennekõike vanemate büroohoonete üüritehinguid silmas pidades on piltlikult öeldes veri tänavatel. Vakantsid, olgu need nähtavad või nähtamatud (varjatud vakantsuse korral on leping kehtiv, aga vajadus pinna järgi muutunud või olematu), on vanemates hoonetes kõrged ja tõusevad lähiajal veel.

Senini on ärikinnisvara üürituru kasvu vedanud IT sektor, kuid täna vaatavad ka IT ettevõtted olemasolevaid kohustusi seoses äripindadega üle ja korrigeerivad neid vastavalt pindade kasutamise vajadusele. Oma panuse on andnud majanduslangus – seni ka pisut laiutavad ettevõtted on aru saanud, et iga kokkuhoitud euro on väärtuslik, andes üürileandjatele üleoleva osa tagasi või otsides sellele allüürnikku. Nendel juhtudel on tegu pigem vägagi atraktiivsete pindade või asukohaga, mis mõjutab tugevalt kõiki teisi üüripakkumisi.

Mõistlik on kasutada madala aktiivsuse perioodi olemasolevate hoonete parendamiseks

Uute büroopindade üürileandjatel on kindlasti lihtsam kui vanemate hoonete omanikel. Uued büroopinnad, mis 2023. aastal valmisid või 2024. aastal valmivad, on paljuski oma rentnikud leidnud. Kindlasti on veel pisut vaba ruumi, aga mitte olulisel määral. Pigem lükkub suurem uute pindade turule tulek aastasse 2025-2026.

Vanemate büroohoonete jaoks ei paista järgmine aasta kuigi särav. Tihe konkurents jätkub ja võimalik, et eskaleerub veel. Tugevamad ja edumeelsemad üürileandjad tegelevad eelseisval aastal pindade või hoonete parendmisega, olgu selleks energiatõhususe parandamine, hoonete sertifiseerimine või hoonele lisandväärtuste-teenuste lisamine.