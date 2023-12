Raske aasta kodulaenuturul: keskmiselt osteti enam kui 40 ruutu väiksemaid kodusid kui tunamullu

LHV kodulaenu klientide keskmine kohustuste osakaal sissetulekust pole Vatseli sõnul aastatega muutunud ja oli finantseerimise hetkel 38%. Kusjuures kodulaenu makset arvestatakse 2% kõrgema intressiga kui tegelik, et tagada kliendi maksevõime ka erakordselt kõrge intressi korral. „Pangad laenavad raha vastutustundlikult ning klientide kohustuste osakaal ei tohi ületada maksevõimet,“ rõhutab Vatsel, kelle sõnul on maksetega hätta sattunud kodulaenu klientide osakaal kasvanud marginaalselt ehk sisuliselt muutumatuna püsinud.

Laenuvõtjate profiili analüüsist selgub, et keskmine laenuvõtja on 35aastane, 63% kodulaenuvõtjatest on abielus või vabaabielus ning 62% lõppeva aasta laenuvõtjatest on bakalaureuse või kõrgema kraadiga.

Kokkuvõtlikult oli 2023. aasta Vatseli hinnangul kõrgete intressimaksetega kohanemise aasta. „Rõõm on tõdeda, et Eesti inimesel on olnud rasva laenumaksetega hakkama saada, samuti on jätkuvalt tõusnud sissetulekud,“ sõnab Vatsel. „Ootuspäraselt ei loobutud ka majanduslanguse tingimustes kodu ostmisest ja nägime, et vajaduspõhiselt seda tehti. Küll aga vähenes oluliselt üürikinnisvara ostmine, kuna lihtsalt matemaatika ei toetanud seda enam,“ selgitab Vatsel.