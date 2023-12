Eesti populaarseima podcast’i tegijad: kui kaks nii erinevat inimest ühte ruumi paned, siis hakkabki nalja saama

„Tasub vast välja tuua, et me mõlemad oleme noored miljonärid, kes on ise enda edu ülesse ehitanud. Meie õppetunnid ja kogemused kõnetavad inimesi, kes sellel teekonnal käivad,“ lahkab „Rahareede“ üks saatejuhtidest Kristjan Liivamägi taskuhäälingu edu tagamaad.