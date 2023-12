Venemaa kaupadest me oma poodides lahti ei saagi. „Ühel ketil on seda mõttetu teha“

Valgevene ja Venemaa kaupade müük Eesti kauplustes ei ole keelatud. Enamus ettevõtteid on siiski teatanud, et Ukraina sõjas agressorite poolel olevate riikidega äri ajamine on ebaeetiline.

Aeg-ajalt avastab mõni klient siiski ka suurte jaekettide riiulitelt mõne Venemaa päritolu toote. Mai lõpus leidis Ärileht aga A1000 kaupluse riiulitelt selliseid tooteid hulgim. Õlu, ketšup, maitseained, päevalilleseemned, majonees jne – kaubad Venemaalt olid jätkuvalt müügil ka enam kui aasta pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Üks A1000 juhatuse liikmetest kinnitas seejärel, et nüüd on otsus tehtud: Vene või Valgevene päritolu kaupade müük lõppeb täielikult ja jäävad ainult teistest riikidest pärit alternatiivid.

Paraku nii ühene see otsus siiski ei olnud. Keti juht Tarmo Lausing tunnistab, et kaupa, mille tootjamaaks on märgitud Venemaa, leiab endiselt A1000 lettidelt. Tema ütlusel on aga sellise kauba osakaal marginaalne, vaid 0,1% sortimendist.