Puidukoda ostis Stora Enso Näpi saeveski

See strateegiline ost võimaldab Puidukoda OÜ-l oluliselt suurendada oma tootmisvõimsust, kindlustades laienemisvõimaluse rahvusvahelistel eksportturgudel ning samal ajal pakkuda tööd kohalikele elanikele.

„Olukord puidusektoris on viimastel aastatel olnud erinevaid väljakutseid pakkuv, kuid usume puidu kasutuse pikaajalisse kasvu. Tootmisvõimsuse kasvatamine puidu väärindamisega seotud protsessides – nii hööveldamine kui värvimine – aitab tugevdada meie positsiooni olemasolevatel turgudel ning võita juurde uusi. Meil on tugev meeskond, kes aitab ka uue tehase käima lükata,“ ütles Puidukoda OÜ tegevjuht Eveli Opmann.

Bertrand Yraeta, Puidukoda OÜ omanikfirma Groupe Rose juht sõnas: „Investeering tehakse küll keerulistes turu oludes, aga see on tehtud eelkõige pikaajalist vaadet silmas pidades. Eesti oma asukoha mõttes omab teatavat eelist, sest puit kasvab siinses regioonis ning on hästi eksporditav üle maailma.“

„Otsus sulgeda Näpi saeveski tehti teatavaks selle aasta juunis. See on üks mitmest meetmest, et parandada Stora Enso grupi pikaajalist konkurentsivõimet ja kasumlikkust. Oleme väga rahul, et jõudsime kokkuleppele Puidukojaga, kes pöörab Näpi saeveskile vajalikku tähelepanu ning tagab selle püsiva arengu,“ ütles Stora Enso puidutoodete äridivisjoni asepresident Lars Völkel.

Puidukoda on Lõuna-Eestis Karksis asuv 1997. aastal asutatud Prantsuse kapitalil põhinev höövlitööstus. Puidukoja põhitegevus on kõrgema lisandväärtusega okaspuu höövelmaterjali tootmine ning turustamine. Puidukoja tooteid müüakse enam kui 35s riigis üle maailma, ligi 90% toodangust hõlmab eksport Euroopasse, Aasiasse ja Põhja-Ameerikasse. 2022. aastal oli ettevõtte müügikäive 58 miljonit eurot. Ettevõte on Viljandimaa üks suurimaid tööandjad, andes tööd enam kui 100 töötajale.