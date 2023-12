Ekspress Grupp müüb Express Posti osaluse Õhtuleht Kirjastusele

Varem üle Eesti trükiväljaannete kojukandega tegelenud Express Posti omanikud otsustasid tänavu aasta algul kojukandeäri sulgeda ning ettevõte on jätkanud ajakirjandusväljaannetele kõnekeskuse ja ajakirjanduse tellijate baaside haldusteenuse osutajana.

„Express Posti omandamine aitab tugevdada Õhtuleht Kirjastuse võimekust pakkuda tellimuskeskuse teenust ka teistele meediaettevõtetele. Express Posti aktsiate müük on kooskõlas Ekspress Grupi pikaajalise strateegiaga, mille kohaselt otsustasime lahkuda kojukandeärist ning keskenduda digitaalse tulubaasi kasvatamisele,“ ütles Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu börsiteate vahendusel.

Tehingu tingimused on poolte kokkuleppel konfidentsiaalsed. Tehing viiakse lõpule hiljemalt 2024. aasta 30. aprilliks, kui tehingu lõpuleviimise tingimused on täidetud.

AS Express Post on 1997. aastal asutatud ühisettevõte, mis annab tööd vähem kui kümnele inimesele. Ekspress Grupi osalus Express Postis on 50%.