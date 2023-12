Olukord Punasel merel mõjutab maailmakaubandust. IKEA teatas toodete hilinemisest

Väidetavalt on Jeemeni mässuliste sihtmärk Iisraeliga seotud laevad, kuid viimase kuu jooksul on rakettide, droonide või piraatide rünnakud kasvanud ka kaubalaevade vastu. Suured laevandusettevõtted MSC, Maersk, CMA CGM Group, Hapag-Lloyd ning Briti naftahiid BP teatasid, et ei läbi enam Punast merd.

Rünnakud mõjutavad nafta, vedela maagaasi ja muu energia, toiduainete ning suurema osa maailma tööstustoodete vedu. „See on probleem nii Euroopa kui ka Aasia jaoks,“ ütles rahvusvahelise laevanduskoja keskkonna- ja kaubandusjuht John Stawpert. Ta lisas, et 40% Aasia-Euroopa kaubavahetusest käib tavaliselt veeteed pidi. „Sellel on potentsiaali avaldada tohutut majanduslikku mõju,“ ütles ta.

Analüütikute sõnul mõjutavad kaubandushäired kõige rohkem Kreekat, Jordaaniat, Sri Lankat ja Bulgaariat. Firmad, mis otsustavad marsruuti muuta, peavad Euroopasse jõudmiseks sõitma ümber Aafrika, mis põhjustab hinnanguliselt seitsme kuni kümnepäevast viivitust.

„Pikem transiidiaeg, suurem kütusekulu, rohkem vajalikke laevu, võimalikud häired ja viivitused, vähemalt esimestel saabumistel Euroopasse,“ loetles merendusuuringute konsultatsioonifirma Drewry konteineriuuringute vanemjuht Simon Heaney võimalikke mõjusid. Stawperti sõnul võivad tarbijad oodata lühiajaliselt mõningast hinnatõusu, kuid see sõltub sellest, kui kaua julgeolekuoht kestab.

Rünnakud Punasel merel Iraani toetatud Houthi võitlejad on alates 19. novembrist suurendanud rünnakuid laevade vastu Punasel merel, et näidata toetust Hamasile, kuna Iisraeli sõjaline rünnak Gazas jätkub. Nad on kiirpaatidest tulistanud rakette ja alustanud mererünnakuid laevadele. „Me ei tea täpselt, kui palju sõjalaevu kaasatakse, kui kaua võtab neil laevadel aega piirkonda jõudmine või nende tegevusreeglid ja tegelik kaitseskeem,“ ütles Briti mereriskide nõustamise ja julgeolekuettevõtte Dryad Global tegevjuht Corey Ranslem. „Globaalselt on tegemist üsna väikese piirkonnaga, kuid kaubalaevade kaitsmine selles piirkonnas võib olla suur ettevõtmine, sõltuvalt laevade arvust ja Houthi taktika muutustest,“ lisas ta.

Rünnakud on häirinud peamist kaubateed, mis ühendab Euroopat ja Põhja-Ameerikat Suessi kanali kaudu Aasiaga. Samuti on see põhjustanud konteinerite veokulude järsu tõusu, kuna ettevõtted püüavad oma kaupu transportida alternatiivsete, sageli pikemate marsruutide kaudu.

Liiklus kitsa Bab al-Mandabi väina kaudu, mis ühendab Punast merd ja Adeni lahte, vähenes 15.–19. detsembril 8.–12. detsembriga võrreldes 14 protsenti, selgub MarineTraffic andmetest.

Veod on peatatud