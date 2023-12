ÜLEVAADE | Must statistika. Surmaga lõppenud tööõnnetused sel aastal

Tööinspektsiooni kommunikatsioonispetsialist Carolin Liis Tamm sõnas, et surmaga lõppenud tööõnnetuste põhjused on erinevad. Sageli on siiski raskete tagajärgedega tööõnnetused seotud masinate, kõrgusest kukkumise või raskemate esemete alla jäämisega.

Tamm lisas, et kõik surmaga lõppenud õnnetused on märkimisväärsed. „Tööinspektsiooni eesmärk on tööõnnetusi ennetada ja meie soov on, et kõik töötajad läheksid igal õhtul tervena koju. Ka üks surmaga lõppenud tööõnnetus on liiga palju.“