HEA TEADA | Mis muutub uuel aastal veebiplatvormidel asju müües?

Advokaadibüroo Hedman vandeadvokaat Toomas Seppel selgitas, et veebiplatvorm peab maksuametile esitama tehingute kohta andmed siis, kui füüsiline või juriidiline isik on sel aastal platvormi vahendusel sõlminud rohkem kui 30 müügitehingut ning tehingutest saadud kogusumma ületab 2000 eurot.

„Kui inimene on müünud veebiplatvormi vahendusel jalgratta väärtusega 2500 eurot, peab platvorm edastama selle info maksuametile. Kui eraldi tehingutena müüakse 30 riideeset, esitab platvorm vastavad andmed maksuametile sõltumata summast,“ tõi Seppel näite ning lisas, et ostu-müügi tehingute raha peab liikuma läbi platvormi. Seetõttu näiteks populaarse Facebooki Marketplace’i keskkonnas tehtud tehingute kohta andmed maksuametisse ei liigu.

Tulu tuleb igal juhul deklareerida

Tasub märkida, et platvormi aruandekohustus ei vabasta isikut kohustusest platvormi vahendusel teenitud tulu igal aastal deklareerida – platvormi aruanne võimaldab maksuametil seega isiku deklareeritud tulude õigsust kontrollida. Seejuures kasutab maksuamet edaspidi suure tõenäosusega platvormidelt kogutud andmeid ka eraisikute tuludeklaratsioonide eeltäitmiseks.

Kui andmed on liikunud maksuametile, võib see inimesele kaasa tuua ka maksude maksmise kohustuse. See puudutab siiski vaid neid inimesi, kes tegelevad internetis äriga ehk asjade müügiga tulu teenimise eesmärgil, müües näiteks enda valmistatud tooteid.