„Aasta oli ekstreemselt raske.“ Kõrgete hindadega maadlev Estonian Cell otsib taastumiseks uusi viise

Ettevõtte juhatuse liikme Siiri Lahe sõnul said ettevõtte probleemid alguse eelmise aasta augustis raketina taevasse tõusnud energiahindade ja nende taustal tõusnud puiduhindadega, sest Eestis dikteerib paberipuidu hinda energiapuidu hind. „2023. aasta on olnud ekstreemselt raske. Maailmaturu müügihinnad kukkusid aasta algusest oluliselt kiiremini kui Eesti sisendhinnad,“ tõdes Lahe. Terve aasta on Cell tegelenud kahjumi minimeerimisega, kuid kõrgete sisendhindade tõttu ollakse ikkagi kahjumis. „Ennustatav EBITDA tasemel ärikahjum jääb miinus 13-14 miljoni euro vahele ja see pole tulemus, mille üle uhke olla,“ nentis Lahe.