Küünalde põletamisest kuusel tuleb loobuda. Korteripõlengute kindlustuskahjud on viie aastaga ligi kolmekordistunud

EKsLi kahjuennetuse valdkonna juhi Ülli Reimetsa sõnul ulatus mullu viie korteripõlengu kahjusumma isegi üle 100 tuhande euro. „Kõige rohkem juhtub tuleõnnetusi detsembris, kui kodudes jäetakse küünlad järelevalveta, toiduvalmistamisel tekib leek või ahju kütmisel tekkinud säde süütab kodu põlema. Sageli on probleeme ka teiste kütteseadmetega, samuti elektripaigaldistega ja -seadmetega, mille rikke tõttu tekib tulekahju,“ selgitas Reimets ning lisas, et aasta lõpus on ka ilutulestikust tekkinud õnnetusi palju.