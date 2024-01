Eesti rikkaima ärimehe miljarditehas otsib endiselt asukohta

Raul Kirjanen müüs mõni aasta tagasi pelletitootja Graanul Invest. See on olnud Eesti ärimeeste suurim müük – arvutuste kohaselt teeniti müügist 732 miljonit eurot ja ligi pool sellest Kirjanen. Pärast müüki keskendus Kirjanen koos äripartneriga uue ärisuuna arendamisele puidu väärindamisel. Fibenoli nime all tegutsev ettevõte mõtles välja, kuidas madala keskkonnajälje ja minimaalse kemikaalide kasutamisega eraldada puidust ligniin. Selle ettevõtmise perspektiiv on tohutu, sest ligniin sobib kasutamiseks alates ehitusmaterjalide tööstusest kuni kosmeetikani. Tulu on ka kordades suurem. Võrreldes Kirjaneni varasema puidutööstuse äriga on ligniin pelletitest vähemalt viis korda väärtuslikum.