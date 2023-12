Mis on Eestis keelatud, kuid populaarseks saanud pürotehnika - paugutid?

Detsembri keskpaigus rääkis TTJA tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa Delfile, et viimastel aastatel on nad täheldanud pürotehniliste toodete tellimuste suurenemist välismaistest veebipoodidest ning ostjateks on mitmel juhul olnud ka alaealised.

„TTJA on tuvastanud hulgaliselt juhtumeid, kus tollikontrolli käigus osutuvad välismaisest veebipoest tellitud pürotehnilised tooted Eestis keelatud või piiranguga toodeteks. Selliseid tooteid on tänaseks konfiskeeritud juba üle 4200,“ selgitas Teinemaa. Valdav osa avastatud pürotehnilisi tooteid on olnud paugutid, mis on Eestis laiatarbekaubana ebaseaduslikud.

Mis on pauguti?

Lõhkematerjaliseadus defineerib pauguti järgmiselt: pauguti on teravaid kilde mitteandvasse mittemetallist kesta paigutatud pürotehniline toode, mis laengu süttimisel tekitab peamiselt pauguga heliefekti.

Teinemaa sõnul on pauguti selline toode, mida tootja on kvalifitseerinud paugutiks. „Muul moel sellel vahet teha ongi tavalisel inimesel raske. F1-kategooria pürotehnilised tooted (nt praginad, paukherned, paugunöörid), mis teevad küll pauku või paugulaadset heli ja on kättesaadavad alates 12. eluaastast, ei klassifitseerita paugutiks,“ selgitas Teinemaa.

Selline piirang on TTJA esindaja sõnul seotud ohutuse tagamiseks. „Pauguti eesmärk on näiteks lindude peletamine lennuväljal või viljapõldudel ning majandus- ja kutsetegevuses on see lubatud. Tavainimesed kasutaks paugutit meelelahutuseks, mis aga tulenevalt pauguti tehnilistest omadustest ei ole aktsepteeritav kuna pauguti kasutamisel ei kaasne vaatemängulist efekti vaid ainult tugev heli (ca 100-120 dB),“ kirjeldas ta. Lisaks on paugutil tugev purustav toime, mistõttu on seda pahatihti kasutatud mittesobival eesmärgil (vistatud postkasti või WC potti, loobitud autode ja elumajade läheduses jne), märkis Teinemaa.