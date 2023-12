Kui palju raha kulutad sina oma jõululauale? Vaata, kui palju kulutab keskmine eestlane

Norstati läbiviidud uuringust, millele vastas 1000 Eesti inimest, selgus, et 17% vastanutest plaanib jõululauale kulutada kuni 50 eurot; 29% vastanutest plaanib jääda kulutustega 51-100 euro vahemikku; 21% ütles, et plaanis on kulutustega jääda 101-200 euro vahemikku; 7% vastanutest märkis, et kulutavad pidulauale 201-300 eurot. Üle 300 euro plaanib kulutada 4% vastanutest ning 23% vastanutest jõule ei tähista või ei osta ise jõululauale toidukaupu.

Uuringust ilmnes üllatav tõsiasi, et hoolimata leibkonna suurusest jääb kõige populaarsemaks pidulaua kulutuse vahemikuks endiselt 51-100 eurot, seda isegi 5 või enama inimesega leibkonnas. Kui netosissetulek on suurem kui 1500 eurot, siis on pidulauale kuluv summa keskmiselt 101-200 eurot, alla 1500 euro suuruse sissetuleku puhul on jõululaua maksumus keskmiselt 51-100 eurot ning kui netosissetulek jääb alla 550 euro, siis kulutatakse keskmiselt alla 50 euro.

Kõige enam on laud lookas Pärnu -ja Läänemaa inimestel, kes kulutavad jõululauale keskmiselt 101-200 eurot. Kõige säästlikumalt ajavad läbi Rapla-, Jõgeva ja Võrumaa inimesed, kelle pidulauale planeeritavad kulutused jäävad alla 50 euro.

Uuring viidi samaaegselt läbi ka Lätis ja Leedus. Baltikumi võrdluses on kõige kallimad jõululauad Leedu inimestel. Kui Eestis kulutavad jõululauale üle 100 euro 32% vastanutest, siis Lätis on see osakaal neljandik 25% ja Leedus 42% vastajatest.