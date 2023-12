Ilmaolud tekitavad muret. Suures kaubanduskeskuses on hoo sisse saanud kauasäiliva kauba ostmine

„Möödunud aastaga võrreldes teeb Rocca al Mare külastatavuse kasv tõepoolest rõõmu. Sellise sissejuhatuse pealt võib ennustada kasvude jätku ka kuu teise poolde, sest just jõulunädala ostumahud on kaubandusturul määrava tähtsusega,“ selgitab Rocca al Mare ja Kristiine keskuste juht Kristjan Maaroos.

Tarbimise hoogustumises näeb Maaroos rolli nii tugeval Musta Reede kampaanial, mis tegi kaupmeesteülese kampaaniaga sissejuhatuse jõuludesse, kui ka inimeste soovis käibemaksu tõusu mõju vältida tehes aasta lõpus suuremaid oste. Samuti omab tajutavat mõju ka hindade kasvutempo pidurdumine.

„Mõnedelt kaupmeestelt on signaalid, et hinnad võivad koguni langeda: kui tarbijad teevad praegusel majanduslikult keerulisel ajal palju oste, võib see tähendada ostuaktiivsuselt üsna tagasihoidlikku jaanuarikuud,“ ennustab Maaroos. Samas ei leia Maaroos, et signaalid euribori pidurdumisest ja selle edasisest võimalikust langusest tarbimise kasvule hoogu juurde annaksid. „Selleks, et intressi languse mõju tarbimisse jõuaks, peaks olema toimunud juba euribori reaalne langus. On raske uskuda, et inimesed teeksid kergekäeliselt otsuse tarbida arvelt. Eks tarbitakse rohkem siis, kui raha rohkem üle jääb,“ ütleb Maaroos.

Varutakse kauasäilivat kaupa

Maaroosi sõnul on näha, et hoo on sisse saanud kauasäiliva kauba varumine. „Siin on tõenäoliselt väga mõjus olnud Päästeameti kampaania, mille sõnum on jõudnud õigesse kohta. Viimaste nädalate ilmastikuolude ja elektrikatkestuste pinnalt oli see hästi sihitud ja aitas kindlasti paljusid inimesi, kes õigeaegselt reageerisid,“ hindab Maaroos.