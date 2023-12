Lõbus lugemine: kui rikas on jõuluvana?

Kinkide jagamine on väga oluline töö, kuid seda saab teha vaid ühel õhtul aastas. Mida teeb jõuluvana ülejäänud aasta? The Streeti andmeil juhib ta 364 päeva aastast maailma suurimat mänguasjatehast, mis toob sisse piisavalt, et kõigile lastele kinke teha.

Jõuluvana tulud

Jõuluvana päritolu kohta on mitmeid legende. Räägitakse, et ta oli meie ajaarvamise alguses Türgis munk, kes jagas päritud varanduse vaestele. Samas on ka võimalik, et ta hoopis investeeris selle ja saab tänaseni dividende, mis võimaldavad head äraelamist.

Teine teooria on, et jõuluvana saab suure osa oma sissetulekust hoopis nn autoritasudest, näiteks Coca-Colalt, kes kasutab habemega paksu meest igal aastal oma jõulukampaanias. Sellele lisanduvad sajad jõululaulud ja luuletused, kus teda mainitakse. The Street hindab, et seeläbi teenib jõuluvana aastas 6 miljonit dollarit.

Jõuluvana omab ka kinnisvara. Praegu on ta müüki pannud näiteks oma Põhjapooluse kodu, mille eest tuleb välja käia umbes 1,2 miljonit dollarit. Tema üheksa põhjapõdra eest saab küsida ligi 36 000 dollarit, kui ta peaks soovima loomad ära müüa.

Aja jooksul on jõuluvanale tekkinud ka mitmeid asju, mis tänapäeval loetakse ajaloolise väärtusega antiikesemeteks, mille eest oleksid kollektsionäärid valmis maksma sadu tuhandeid. The Streeti hinnangul on nende väärtus 5 miljonit dollarit.

Oma pika eluea jooksul on jõuluvanal olnud aega ka investeerida. Näiteks eelpool mainitud Coca-Colasse, kus tal on ligi 500 000 aktsiat, mis toovad aastas sisse ligi 30 miljonit dollarit. Suure tõenäosusega on ta investeerinud ka teistesse ettevõtetesse, jättes tänased staarinvestorid kaugele selja taha.

Jõuluvana kulud

Üks suuremaid kulusid on jõuluvanal päkapikkude töötasu. Eri hinnangutel töötab tema heaks üle 100 000 päkapiku. Nende palk pole siiski avalik. Soomes, kus jõuluvana elab Lapimaal, on keskmine töötasu 3807 eurot ehk 4207 dollarit kuus, seega ühes aastas kulub töötasudele üle 5 miljardi dollari.