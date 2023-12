Arendusturul on tehingute maht juba nii alla läinud, et Toompargile tundub see juba ülereageerimisena. „Kui me suudaks saavutada Tallinnas kuu keskmisena taseme, kus müüakse 100-120 uut korterit, siis see oleks alguseks päris hea ja palju rohkemat ei peaks lootma 2024. aastal,“ märkis Toompark.