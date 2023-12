Aasta suurim koondaja. Ettevõte pole tegevust lõpetanud, ees ootab uus teekond

Ekspress Grupile ja Postimees Grupile kuuluv AS Express Post teatas aasta alguses, et nõukogu võttis vastu otsuse sulgeda 2023. aastal jooksul kojukandeteenuse valdkond.

Express Posti juhataja Katri Laanela selgitas toona, et kojukandevaldkonna sulgemise peamine põhjus igal aastal süvenev kahjum, mis tuleneb peamiselt sisendhindade ja tegevuskulude jätkuvast kasvust, samas kui paberajakirjanduse mahud on kahanemas. Otsusega seoses koondati aasta jooksul umbes 450 inimest, kellest suurem osa tegeles perioodika varahommikuse kohaletoimetamisega.

Laanela sõnas, et Express Post on tegutsev ettevõte, mis tegeleb täna edasi väikeste kirjastuste tellijate baaside haldamisega. „Tegelesime sellega enne ja peale kojukande sulgemist jätkasime tellimuste baaside haldamisega, nagu ennegi,“ lisas ta. Laanela kinnitas, et tegevust jätkatakse ka järgmisel aastal. Hetkel ettevõttel rohkem koondamisi plaanis pole.