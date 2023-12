GRAAFIK | Vallanduda võib uus ülemaailmne inflatsioonipuhang. Kuidas mõjutavad Punase mere rünnakud laevandust?

Punane meri, täpsemalt Bab el Mandebi väin, on rahvusvahelise kaubaveo toimimiseks vajalik peamiselt kahel põhjusel. Esiteks on see olulisim kaubaühenduvus Euroopa ja Aasia vahel ning teisalt toimub läbi sealsete alade nafta ja gaasi kättesaadavus Pärsia lahe rannikualadelt Euroopasse. 2023. aasta esimesel poolel voolas kanali kaudu umbes 9,2 miljonit barrelit naftat päevas, moodustades ligi 9% ülemaailmsest nõudlusest. Lisaks on see kriitilise tähtsusega ajal, mil Euroopa riigid loobuvad aina enam Venemaa energiatoodangutest.