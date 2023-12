Venemaa on hetkel sõltuv välismaa lennukitest ja riigil on raske ülesanne arendada oma lennundustööstust üksi, kasutades selleks kodumaalt hangitud osi, ostes samal ajal lennukeid välismaistelt rendileandjatelt, et vältida suurema osa oma lennukipargi konfiskeerimist.